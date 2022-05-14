АМКУ рассмотрел признаки возможного сговора на рынке топлива в Украине

Антимонопольный комитет проанализирует ситуацию, сложившуюся на украинском рынке топлива, и заявляет, что будет выяснять, мог ли кризис быть вызван сговором крупнейших игроков рынка. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

В АМКУ уточняют, что речь идет не о ценах, а об отсутствии топлива на заправках.

"Антимонопольный комитет начал исследовании по соблюдению субъектами хозяйствования на рынке розничной реализации топлива требований законодательства о защите экономической конкуренции. Цель – выяснить, были ли объективные причины для критической ситуации, сложившейся на рынках розничной реализации топлива, в частности, что касается ограничения предложения в течение апреля – мая 2022 года, мог ли кризис быть вызван заговором крупнейших игроков рынка", — говорится в сообщении.

В АМКУ отмечают, что уже две недели мониторят ситуацию на рынках топлива из общедоступных источников, получают информацию от потребителей и органов власти.

Также прошла рабочая встреча с представителями крупнейших сетей автозаправочных станций в Украине.

В АМКУ отмечают, что проведенные мероприятия позволят выяснить причины возникновения дефицита на рынке топлива и дать обществу объективную, беспристрастную картину этой ситуации.