В Украине новые манипуляции с продажей топлива на АЗС - как "разводят" водителей

Некоторые сети АЗС придумали новые манипулятивные схемы продажи топлива, из-за чего завышаются цены. Об этом рассказали украинцы в Сети, пишет today.ua.

Так, по данным Telegram-канала «Реальный Киев» на одной из заправок столицы водитель получил дополнительный так называемый «бланк резервирования» из-за чего стоимость дизельного топлива составила 54 гривны за литр, а не 44,55 гривен, как гласил ценник.

Кроме того, в Киевской области водитель купил дизельное топливо через приложение одной из сетей АЗС по цене 52,99 гривен. Однако на заправке был получен чек, в котором указывалось, что цена топлива составляет 44,74 гривны за литр. Чек с реальной ценой дизельного топлива, по которой его купили, на заправке отказались выдавать.

В Украине появились новые манипуляции с продажей топлива на АЗС

Пользователи Сети отмечают, что подобная ситуация происходит на некоторых АЗС и с бензином. В чеке указывают цены, которые меньше, чем топливо продают реально.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось количество АЗС, которые спекулируют на топливе, продавая его по цене, превышающую предельную государственную торговую наценку. На таких заправках топливо продают по 50-60 гривен за литр.

В Украине появились новые манипуляции с продажей топлива на АЗС

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