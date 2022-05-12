Мошенники незаконно собирали данные водительских удостоверений

В Украине правоохранители заблокировали 5 фишинговых сайтов, похожих на сайт Главного сервисного центра МВД, с помощью которых незаконно собирали серии и номера водительских удостоверений. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Мошенники незаконно собирали данные водительских удостоверений

По данным правоохранителей, под видом проверки злоумышленники собирали данные про водительские удостоверения украинцев. Это им нужно было для изготовления поддельных водительских "прав" с оригинальными серийными номерами. Такие фальшивки трудно выявить, сверяясь с базой данных.

Злоумышленники успели собрать базу из примерно 1 000 водительских удостоверений. Эти данные изъяты из оборота. Судя по всему, злоумышленники не успели воспользоваться информацией для подделки водительских удостоверений.

Мошенники незаконно собирали данные водительских удостоверений

Правоохранители напомнили, что не нужно переходить по подозрительным ссылкам, нельзя вводить данные на подозрительных сайтах, нужно в обязательном порядке проверять URL. Так можно снизить риск стать жертвой мошенников, которые постоянно придумывают новые схемы обмана доверчивых граждан.

Напомним, ранее стало известно про новую схему обмана покупателей автомобилей в Украине. Мошенники начали продавать автомобили, взятые в аренду без разрешения их владельцев.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Улов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с ПутинымУлов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным
Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливомУкраина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом
Рынок электромобилей стремительно растет: какие модели самые популярныеРынок электромобилей стремительно растет: какие модели самые популярные
Forbes: 25% заправок игнорируют госрегулирование и повышают цены на свое усмотрениеForbes: 25% заправок игнорируют госрегулирование и повышают цены на свое усмотрение
В киевском метро хотят вернуть оплату за проездВ киевском метро хотят вернуть оплату за проезд
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине упростили получение водительских прав переселенцамиВ Украине упростили получение водительских прав переселенцами
В Ровно маршрутка попала в масштабное ДТП: фото и данные о пострадавшихВ Ровно маршрутка попала в масштабное ДТП: фото и данные о пострадавших
Бензин упал в цене, а автогаз заметно подорожал: свежие данные на украинских АЗСБензин упал в цене, а автогаз заметно подорожал: свежие данные на украинских АЗС
Существенная разница: как изменились цены на евробляхи после "нулевой растаможки" - данные по моделямСущественная разница: как изменились цены на евробляхи после "нулевой растаможки" - данные по моделям
Обойдемся без "решал": для замены водительских прав коррупционная справка уже не нужнаОбойдемся без "решал": для замены водительских прав коррупционная справка уже не нужна
РоSSия превратилась в бесполетную зону для авиации: данные онлайн-радараРоSSия превратилась в бесполетную зону для авиации: данные онлайн-радара
Мошенники придумали новую схему при продаже автомобилейМошенники придумали новую схему при продаже автомобилей
На 5 судов наложили арест за то, что незаконно входили в порты КрымаНа 5 судов наложили арест за то, что незаконно входили в порты Крыма
Из Украины незаконно пытались вывезти ретро-автомобиль 1955 годаИз Украины незаконно пытались вывезти ретро-автомобиль 1955 года
На Прикарпатье задержали "кукурузник", по меньшей мере дважды незаконно пересекавший границу с РумыниейНа Прикарпатье задержали "кукурузник", по меньшей мере дважды незаконно пересекавший границу с Румынией
Последние новости
Подгружаем последние новости