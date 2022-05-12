Мошенники незаконно собирали данные водительских удостоверений

В Украине правоохранители заблокировали 5 фишинговых сайтов, похожих на сайт Главного сервисного центра МВД , с помощью которых незаконно собирали серии и номера водительских удостоверений. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.

По данным правоохранителей, под видом проверки злоумышленники собирали данные про водительские удостоверения украинцев. Это им нужно было для изготовления поддельных водительских "прав" с оригинальными серийными номерами. Такие фальшивки трудно выявить, сверяясь с базой данных.

Злоумышленники успели собрать базу из примерно 1 000 водительских удостоверений. Эти данные изъяты из оборота. Судя по всему, злоумышленники не успели воспользоваться информацией для подделки водительских удостоверений.

Правоохранители напомнили, что не нужно переходить по подозрительным ссылкам, нельзя вводить данные на подозрительных сайтах, нужно в обязательном порядке проверять URL. Так можно снизить риск стать жертвой мошенников, которые постоянно придумывают новые схемы обмана доверчивых граждан.

Напомним, ранее стало известно про новую схему обмана покупателей автомобилей в Украине. Мошенники начали продавать автомобили, взятые в аренду без разрешения их владельцев.