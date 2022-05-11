В Украине упростили получение водительских прав переселенцами

Кабмин рассмотрел вопрос накануне.

В Украине упростили получение водительских прав переселенцами
Фото: скрин відео

Кабинет министров упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в сервисных центрах Министерства внутренних дел. На заседании 10 мая правительство приняло постановление "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине".

Как сообщает пресс-центр МВД, с момента вступления документа в силу временно перемещенные лица смогут сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД.

Также произойдет сокращение срока обучения для категории В, C1, C, С1Е, СЕ путем уменьшения на 20% теоретической части.

Цель цели обеспечить возможность:

  • гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен;

  • обучение по теоретической подготовке лиц, проходящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств посредством средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google meet и т.п.);

  • гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов;

  • сократить срок обучения для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части (путем уплотнения преподавания таких тем, как «Строительное и техническое обслуживание ТС», «этика водителя ТС» и т.п.);

  • вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любой СЦ МВД.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Улов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с ПутинымУлов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным
Украинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные моделиУкраинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные модели
В Польшу перестали пропускать авто из УкраиныВ Польшу перестали пропускать авто из Украины
Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливомУкраина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом
"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Стало известно, сколько времени понадобится на восстановление автодорог в УкраинеСтало известно, сколько времени понадобится на восстановление автодорог в Украине
В Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилейВ Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилей
Как при военном положении продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного автоКак при военном положении продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного авто
В Украине подскочили цены на автогаз: на каких АЗС и на сколькоВ Украине подскочили цены на автогаз: на каких АЗС и на сколько
В Украине обновили правила регистрации автономеров: какие буквы попадут в "черный список"В Украине обновили правила регистрации автономеров: какие буквы попадут в "черный список"
Ходить пешком или платить огромные деньги? В Украине не хватает бензина и дизтоплива
Forbes: 25% заправок игнорируют госрегулирование и повышают цены на свое усмотрениеForbes: 25% заправок игнорируют госрегулирование и повышают цены на свое усмотрение
Из Австралии в Украину отправился последний из 20 бронеавтомобилей "Бушмастер"Из Австралии в Украину отправился последний из 20 бронеавтомобилей "Бушмастер"
Цена автогаза в Украине установила новый антирекордЦена автогаза в Украине установила новый антирекорд
В Украине возобновят работу камер автоматической фиксации скорости — МонастырскийВ Украине возобновят работу камер автоматической фиксации скорости — Монастырский
Последние новости
Подгружаем последние новости