В Украине упростили получение водительских прав переселенцами

Кабинет министров упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в сервисных центрах Министерства внутренних дел. На заседании 10 мая правительство приняло постановление "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине".

Как сообщает пресс-центр МВД, с момента вступления документа в силу временно перемещенные лица смогут сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД .

Также произойдет сокращение срока обучения для категории В, C1, C, С1Е, СЕ путем уменьшения на 20% теоретической части.

Цель цели обеспечить возможность: