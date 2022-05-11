В Украине упростили получение водительских прав переселенцами
Кабмин рассмотрел вопрос накануне.
Кабинет министров упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в сервисных центрах Министерства внутренних дел. На заседании 10 мая правительство приняло постановление "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине".
Как сообщает пресс-центр МВД, с момента вступления документа в силу временно перемещенные лица смогут сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД.
Также произойдет сокращение срока обучения для категории В, C1, C, С1Е, СЕ путем уменьшения на 20% теоретической части.
Цель цели обеспечить возможность:
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гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен;
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обучение по теоретической подготовке лиц, проходящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств посредством средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google meet и т.п.);
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гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов;
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сократить срок обучения для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части (путем уплотнения преподавания таких тем, как «Строительное и техническое обслуживание ТС», «этика водителя ТС» и т.п.);
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вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любой СЦ МВД.