"Антонов" опроверг данные о якобы утилизации остатков уничтоженной оккупантами "Мрії"

В авиастроительном концерне "Антонов" опровергли недавно распространенную в соцсетях информацию о якобы утилизации остатков самолета "Мрия", уничтоженного оккупантами в феврале. Опровержение опубликовала в фейсбук-сообщении пресс-служба госпредприятия.

Речь идет о ролике, который появился в соцсетях 26 мая. На нем виден условный вывоз агрегатов крупнейшего в мире самолета из аэропорта "Киев-Антонов-2" с целью их дальнейшей утилизации.

"Видео, послужившее основой для распространения указанной недостоверной информации, было снято "пиратским" способом и распространено без согласования с ГП "Антонов" и соответствующими государственными органами", - заявили на предприятии.