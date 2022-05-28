"Антонов" опроверг данные о якобы утилизации остатков уничтоженной оккупантами "Мрії"
На видео, появившемся в сети 26 мая, виден условный вывоз агрегатов крупнейшего в мире самолета из аэропорта "Киев-Антонов-2" якобы с целью их дальнейшей утилизации, информирует
В авиастроительном концерне "Антонов" опровергли недавно распространенную в соцсетях информацию о якобы утилизации остатков самолета "Мрия", уничтоженного оккупантами в феврале. Опровержение
Речь идет о ролике, который появился в соцсетях 26 мая. На нем виден условный вывоз агрегатов крупнейшего в мире самолета из аэропорта "Киев-Антонов-2" с целью их дальнейшей утилизации.
"Видео, послужившее основой для распространения указанной недостоверной информации, было снято "пиратским" способом и распространено без согласования с ГП "Антонов" и соответствующими государственными органами", - заявили на предприятии.