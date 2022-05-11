В Сети показали Volkswagen Passat нового поколения

Компания Volkswagen начала дорожные тесты Volkswagen Passat нового поколения. Фотошпионы заметили эту новинку во время дорожных тестов в Германии.

Volkswagen Passat нового поколения (это будет уже его девятое поколение) появится в продаже в 2023 году. Покупателям его будут предлагать только в одном кузове – универсал.

Фотошпионы в Германии заметили новый Passat на дорогах общего пользования. Судя по всему, перед нами версия с подзаряжаемой гибридной силовой установкой - Passat Variant eHybrid (обратите внимание на зарядный порт на левом передним крыле). Внешне гибридная версия от стандартного варианта с двигателем внутреннего сгорания больше ничем не будет отличаться.

По слухам, гибридная силовая установка у такого автомобиля будет состоять из 1,5 л бензинового двигателя и электромотора. Коробка передач – автоматическая с двумя сцеплениями. На одной электротяге Passat нового поколения проедет 100 км.

Внешне Volkswagen Passat нового поколения получит эволюционные изменения, но зато они будут революционными в салоне. На центральной консоли будет доминировать большой экран в виде планшета. Появится больше цифровых гаджетов, оборудования и новых технологий.

Ранее стало известно, что Volkswagen к 2030 году полностью откажется от использования в своих автомобилях механической коробки передач.