До 100 грн за литр: в сети показали фото цен на украинских АЗС

В то время как министр экономики Юлия Свириденко обещает решить проблему с дефицитом горючего в Украине, цены на 95-й бензин взлетели до 100 грн за литр.

Об этом свидетельствуют фото стендов на АЗС, опубликованные Telegram-каналом DTP KIEV CHAT.

Дефицит бензина в Украине связан с уничтожением роSSийскими оккупантами Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, а также логистическими сложностями. Кроме объективных причин, цены на топливо растут в связи с непомерными аппетитами спекулянтов, информирует Апостроф .

Напомним, с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 37,69 гривны за литр, а дизельного топлива — 42,63 гривны за литр.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области сеть АЗС "Flash" 9 мая продавала дизельное топливо по цене 71.99 грн/л, а бензин марки А-95 по цене 64.99 грн/л.