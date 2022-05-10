Берестейскую на Бучанскую: Киев переименует пять станций метро

Берестейскую на Бучанскую: Киев переименует пять станций метро
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Киевский метрополитен завершил голосование по переименованию пяти станций столичной подземки, сообщил во вторник утром начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

По его словам, участие в онлайн-голосовании по переименованию станций «Берестейская», «Героев Днепра», «Минская» и «Площадь Льва Толстого» приняли 170 646 пользователей.

По мнению общественности:

- станция «Берестейская» должна носить название «Бучанская»;

- станцию «Площадь Льва Толстого» нужно переименовать в честь «Василия Стуса»;

- станция «Героев Днепра» должна стать «Героев Украины»;

- станция «Минская» будет «Варшавской;»;

- станцию «Дружбы народов» переименуют в «Ботаническую».

В ближайшее время метрополитен подготовит проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета.


Ирина Знась, ZN.ua

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