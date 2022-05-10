Как при военном положении продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного авто

Из-за полномасштабного вторжения роSSийских войск многие украинцы не смогли своевременно вывезти из Украины временно ввезенные автомобили на иностранной регистрации. За такое нарушение предусматривается штраф в 170 000 гривен или конфискация машины. Однако, во время войны можно продлить срок пребывания авто…

Как при военном положении продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного авто

Согласно украинскому законодательству, при форс-мажорных обстоятельствах срок временно ввоза автомобилей на иностранной регистрации останавливается. При этом, согласно закону, форс-мажором считаются военные действия и всеобщая мобилизация.

Это значит, что за нарушение срока пребывания в Украине временно ввезенного автомобиля во время военного положения нельзя штрафовать. И конфисковать машину тоже нельзя.

Как при военном положении продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного авто

Для продления (или остановки) срока ввоза нужно подать в таможню соответствующее заявление, в котором указывается причина, почему невозможно вывезти автомобиль из Украины. Решение о продлении срока ввоза принимает руководитель той или иной таможни. Автомобилисту выдается письменное решение.

Это решение пригодится, когда будут вывозить автомобиль из Украины. Если его не будет, то предусматривается штраф или конфискация автомобиля.

Ранее сообщалось, что на дорогах Украины снова включат камеры автофиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Какие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможкиКакие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможки
Улов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с ПутинымУлов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным
В Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на таксиВ Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на такси
Украинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные моделиУкраинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные модели
В Польшу перестали пропускать авто из УкраиныВ Польшу перестали пропускать авто из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Які вживані авто подешавшали і які подорожчали під час війниЯкі вживані авто подешавшали і які подорожчали під час війни
В Украине подскочили цены на автогаз: на каких АЗС и на сколькоВ Украине подскочили цены на автогаз: на каких АЗС и на сколько
Кабмин определил пункты пропуска для перемещения приобретенных за границей автоКабмин определил пункты пропуска для перемещения приобретенных за границей авто
В Украине обновили правила регистрации автономеров: какие буквы попадут в "черный список"В Украине обновили правила регистрации автономеров: какие буквы попадут в "черный список"
На Киевщине столкнулись три авто, медики не сумели спасти всех: кадры с места ДТПНа Киевщине столкнулись три авто, медики не сумели спасти всех: кадры с места ДТП
Ходить пешком или платить огромные деньги? В Украине не хватает бензина и дизтоплива
Выезд из Запорожья временно ограничилиВыезд из Запорожья временно ограничили
Автозавод в РФ вместо выпуска машин начал раздавать огороды сотрудникамАвтозавод в РФ вместо выпуска машин начал раздавать огороды сотрудникам
Из Австралии в Украину отправился последний из 20 бронеавтомобилей "Бушмастер"Из Австралии в Украину отправился последний из 20 бронеавтомобилей "Бушмастер"
Укрзализныця временно ограничила продажу билетов через Приват, Tickets.ua, Proizd.ua и другие сервисыУкрзализныця временно ограничила продажу билетов через Приват, Tickets.ua, Proizd.ua и другие сервисы
Последние новости
Подгружаем последние новости