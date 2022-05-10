Как при военном положении продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного авто

Из-за полномасштабного вторжения роSSийских войск многие украинцы не смогли своевременно вывезти из Украины временно ввезенные автомобили на иностранной регистрации. За такое нарушение предусматривается штраф в 170 000 гривен или конфискация машины. Однако, во время войны можно продлить срок пребывания авто…

Согласно украинскому законодательству, при форс-мажорных обстоятельствах срок временно ввоза автомобилей на иностранной регистрации останавливается. При этом, согласно закону, форс-мажором считаются военные действия и всеобщая мобилизация.

Это значит, что за нарушение срока пребывания в Украине временно ввезенного автомобиля во время военного положения нельзя штрафовать. И конфисковать машину тоже нельзя.

Для продления (или остановки) срока ввоза нужно подать в таможню соответствующее заявление, в котором указывается причина, почему невозможно вывезти автомобиль из Украины. Решение о продлении срока ввоза принимает руководитель той или иной таможни. Автомобилисту выдается письменное решение.

Это решение пригодится, когда будут вывозить автомобиль из Украины. Если его не будет, то предусматривается штраф или конфискация автомобиля.

Ранее сообщалось, что на дорогах Украины снова включат камеры автофиксации нарушений ПДД.