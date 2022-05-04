В Польшу перестали пропускать авто из Украины

Польские пограничники перестали пропускать в Польшу автомобили из Украины, у которых тонировка не соответствует польскому законодательству (степень тонирования - от 10%). Об этом сообщили украинцы в социальных сетях.

В Польшу перестали пропускать автомобили из Украины

Украинцы отмечают, что польские власти изменили правила въезда без предупреждения. В итоге некоторым украинцам приходится возвращаться на территорию Украину снимать со своего автомобиля тонировку, а потом заново проходить все таможенные процедуры.

Поляки утверждают, что такие правила по уровню тонировки автомобилей действовали и раньше, то есть до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение роSSийских оккупационных войск в Украину.

В Польшу перестали пропускать автомобили из Украины

В Украине при тонировке ветрового стекла светопропускание должно быть не ниже 75%, а при тонировке остальных стекол – не ниже 70%. Зеркальная тонировка запрещена. Полицейские определяют уровень тонировки при помощи тауметра, который должен в обязательном порядке пройти сертификацию.

За нарушение правил тонирования стекол автомобиля, согласно украинскому законодательству, предусматривается штраф в размере от 340 до 425 гривен.

Напомним, ранее эксперт объяснил, когда в Украине прекратится дефицит топлива, образовавшийся в конце апреля из-за обстрелов роSSийских оккупантов.


Максимов Віталій, Тудей

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