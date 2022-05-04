В Украине из-за плохого топлива начали останавливаться автомобили

В Украине, которая более двух месяцев сражается с роSSийскими оккупантами, из-за низкокачественного топлива начали останавливаться автомобили. Об этом рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, ему известно про два случая за последнее время, когда автомобили останавливались во время движения из-за того, что топливо, которым их заправили, оказалось очень плохого качества.

Мало того, автомобили не просто остановились, а возникли серьезные проблемы с двигателем. Теперь владельцам нужно доказывать, что проблемы с двигателем появились из-за плохого топлива, иначе им придется из собственного кармана оплачивать дорогостоящий ремонт.

Эксперты ранее предупредили, что в Украине во время войны с роSSийскими оккупантами стало больше низкокачественного бензина. Это объясняется тем, что мини-НПЗ начали выпускать низкокачественный бензин из-за нехватки октаноповышающих компонентов (раньше их поставляли из РоSSии и Беларуси).

Ожидается, что украинские компании получат октаноповышающие компоненты из других стран, но когда и в каком количестве – не известно.

Напомним, ранее эксперт объяснил, когда в Украине прекратится дефицит топлива.