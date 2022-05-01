На россии еще один мост решил "отдохнуть", обвалившись под Курском: подробности

На россии еще один мост решил "отдохнуть", обвалившись под Курском: подробности

В соседней с Украиной Курской области, россия, упал мост, о чем сообщил губернатор региона.

Как пишет Politreka.net, украинцы уже 67-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. В последнее время все чаще необъяснимые события происходят в областях россии, которые граничат с Украиной. То кто-то покурит на нефтебазе, то загорится склад боеприпасов. А сегодня, первого мая, стало известно, что в Курской области обвалился мост. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем ТГ-канале.

"Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", - отметил губернатор.


Артём Батечко, politeka.net

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