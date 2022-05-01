Сейчас не на всех АЗС может быть горючее, - заместитель Кличко

Общественным транспортом можно добраться почти везде по городу.

В Киеве приоритет по обеспечению горючим предоставляется транспорту, обслуживающему нужды армии.

Об этом заявил в интервью ZN.UA заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

«Мы вынуждены сейчас жить в новых условиях. Что касается горючего, то приоритет предоставляется транспорту, обслуживающему нужды армии, силовых структур. Мы должны понимать, что учитывая изменение приоритета, не на всех АЗС может быть горючее для другого транспорта, как и не все магазины могут быть открыты, может не хватать на сегодняшний день рабочих мест», – отметил Поворозник.

Сейчас, как отметил замглавы КГГА, общественным транспортом можно добраться почти всюду.

«Мы прежде всего пытаемся задействовать электротранспорт. Работает электричка. Здесь ты выбираешь — стоять часами в дорожных пробках или воспользоваться метро, трамваем или троллейбусом. Экономия и времени, и горючего очевидна», – добавил Поворозник.

По его словам, пока расходы на транспорт на себя берет город. Однако по мере более многочисленного возвращения граждан в Киев может возникнуть вопрос об изменении этой позиции.

Напомним, что 29 апреля Кабинет министров Украины принял изменения в государственном регулировании цен на нефтепродукты. Это должно позволить в течение недели решить вопрос о дефиците горючего на АЗС.

Из-за нехватки горючего на АЗС столичные власти призвали киевлян не пользоваться частным транспортом и пересесть на общественный.