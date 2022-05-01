2022-05-01
В Украине закрывают часть морских портов
В частности, речь идет о портах Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона, информирует
Херсонский морской порт / Фото: Marion Golsteijn
Часть украинских морских портов закрывается в связи с полномасштабной войной. Речь идет прежде всего о портах Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона. Соответствующее
"Мы обязательно возобновим работу указанных морских портов после победы Украины над роSSийским оккупантом", - отметили в правительстве.
В марте американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки уничтоженного в порту оккупированного Бердянска роSSийского корабля "Саратов".
Оксана Коваль, ZN.ua