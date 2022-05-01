В Украине закрывают часть морских портов

Часть украинских морских портов закрывается в связи с полномасштабной войной. Речь идет прежде всего о портах Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона. Соответствующее решение приняло Министерство инфраструктуры в связи с невозможностью обслуживать суда и пассажиров, проводить грузовые, транспортные и другие связанные с этим виды хозяйственной деятельности.

"Мы обязательно возобновим работу указанных морских портов после победы Украины над роSSийским оккупантом", - отметили в правительстве.

В марте американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки уничтоженного в порту оккупированного Бердянска роSSийского корабля "Саратов".