В Украине закрывают часть морских портов

В частности, речь идет о портах Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона, информирует ZN.ua.

В Украине закрывают часть морских портов
Херсонский морской порт / Фото: Marion Golsteijn

Часть украинских морских портов закрывается в связи с полномасштабной войной. Речь идет прежде всего о портах Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона. Соответствующее решение приняло Министерство инфраструктуры в связи с невозможностью обслуживать суда и пассажиров, проводить грузовые, транспортные и другие связанные с этим виды хозяйственной деятельности.

"Мы обязательно возобновим работу указанных морских портов после победы Украины над роSSийским оккупантом", - отметили в правительстве.

В марте американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки уничтоженного в порту оккупированного Бердянска роSSийского корабля "Саратов".


Оксана Коваль, ZN.ua

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