Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на 29 апреля

"Время отправления может меняться", - отметили в УЗ.

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на 29 апреля
Фото: Укрзалізниця

"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных рейсов на 29 апреля.

Об этом говорится в сообщении национального перевозчика Facebook.

Запланированы следующие рейсы:

  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

"Время отправления может меняться", - отметили в "Укрзализныце".

Напомним, с начала войны УЗ эвакуировала за границу полмиллиона человек. А "зелеными коридорами" удалось вывезти около 300 тысяч украинцев.

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