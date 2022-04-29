"Время отправления может меняться", - отметили в УЗ.
2022-04-29
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на 29 апреля
Фото: Укрзалізниця
"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных рейсов на 29 апреля.
Об этом говорится в сообщении национального перевозчика Facebook.
Запланированы следующие рейсы:
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11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
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14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
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16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
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23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
"Время отправления может меняться", - отметили в "Укрзализныце".
Напомним, с начала войны УЗ эвакуировала за границу полмиллиона человек. А "зелеными коридорами" удалось вывезти около 300 тысяч украинцев.