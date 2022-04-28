2022-04-28
Движение через мост в Затоке восстановили: что известно
Скорый фирменный поезд сообщением Измаил-Одесса "Южная Пальмира" возобновил курсирование с 28 апреля. Поезд движется через мост в Затоке, который обстреливали ракетами россияне.
Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко, которого цитирует местное издание "Измаил Сити".
Скорый фирменный поезд сообщением Измаил-Одесса из-за повреждения на мосту в районе Затоки временно не курсировал. Но с 28 апреля он снова перевозит пассажиров.
Информацию подтвердили в Одесской железной дороге:
"Поезд "Южная Пальмира" сегодня идет по ранее, чем по предыдущему расписанию: отправление из Одессы будет в 23:28, в соответствии завтра отправка в Одессу из Измаила в 7:00".
Алексей Ионов, politeka.net