Укрзализныця запускает новые поезда с 1 мая: куда можно будет добраться

Укрзализныця с 1 мая запускает новый поезд из Киева в Хелм. Поезд будет отправляться в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30. В обратном направлении отправление будет в 16:05, а прибытие в Киев в 07:29.

Укрзализныця запускает новые поезда с 1 мая: куда можно будет добраться

Для удобства пассажиров, из польской станции Хелм организовано сообщение с Варшавой, где пассажиры, которые прибывают в Хелм, могут быстро пересесть на поезд до Варшавы, который отправляется в 13:11 и прибывает в 16:11.

В обратном направлении запустят аналогичный маршрут. Из Варшавы поезд польской железной дороги отправляется в 12:18 и прибывает в Хелм в 15:31. У пассажиров есть время пересесть на поезд из Хелма в Киев, который отправляется в 16:05.

Ежедневно курсируют эвакуационные рейсы Укрзализныцы, которые перевозят украинцев из восточных в западные регионы. Актуальный график на сутки вперед ежедневно обновляется на около 00:00 на сайте Укрзализницы.

В среду, 27 апреля, железнодорожники вывозили людей из Покровска, Запорожья и Харькова, где идут активные боевые действия. Известно, что в четверг, 28 апреля, поезд ЛьвовЧерновцы не будет курсировать, а 29 апреля не будет на маршруте поезда ЧерновцыЛьвов.

В пятницу, 29 апреля, поезд ЛьвовЧерновцы и в субботу 30 апреля поезд ЧерновцыЛьвов поезд №?702/701 будет перевозить пассажиров по привычному графику.

Ранее сообщалось, что 25 апреля роSSийские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций, из-за чего график поездов "Укрзализницы" в этих регионах изменился.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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