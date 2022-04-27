Укрзализныця запускает новый поезд сообщением Киев – Хелм – Киев

Укрзализныця назначает с 1 мая новый поезд сообщением Киев – Хелм – Киев .

Об этом сообщили в госпредприятии.

Поезд №23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30. В обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 07:29.

Для удобства пассажиров по станции Хелм организовано хабовое сообщение с Варшавой: пассажиры, прибывающие в Хелм, могут быстро пересесть на поезд в Варшаву, который отправляется в 13:11 и прибывает в Варшаву в 16:11.