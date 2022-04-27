В Киеве возобновили работу пяти троллейбусов

В Киеве возобновили работу пяти троллейбусных маршрутов.

Об этом сообщили в КГГА.

Это:

от ул. Белицкой до ул. Чернобыльской через ст. м. «Нивки»,

№23К от ул. Щусева до Железнодорожного вокзала «Пивденный»,

№26 от просп. Свободы в ст. м. «Нивки»,

№41 от ул. Тулузы к ст. м. «Святошин»,

№50К от ул. Милославская до Дарницкой площади.

Интервал движения составляет 20 минут.

Движение временного автобусного маршрута №50ТР от ул. Милославской до Дарницкой площади прекращается.

Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.