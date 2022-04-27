Интервал движения составляет 20 минут.
2022-04-27
В Киеве возобновили работу пяти троллейбусов
Фото: Київпастранс
В Киеве возобновили работу пяти троллейбусных маршрутов.
Об этом сообщили в КГГА.
Это:
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от ул. Белицкой до ул. Чернобыльской через ст. м. «Нивки»,
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№23К от ул. Щусева до Железнодорожного вокзала «Пивденный»,
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№26 от просп. Свободы в ст. м. «Нивки»,
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№41 от ул. Тулузы к ст. м. «Святошин»,
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№50К от ул. Милославская до Дарницкой площади.
Интервал движения составляет 20 минут.
Движение временного автобусного маршрута №50ТР от ул. Милославской до Дарницкой площади прекращается.
Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.
Напомним, в начале апреля в Киеве снова начали ходить маршрутки, частные перевозчики возобновили работу на 11 направлениях.