В Украине во время войны усилили контроль за соблюдением ПДД

Патрульная полиция решила усилить контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения. Об этом проинформировал Алексей Белошицкий, который является первым заместителем начальника Департамента патрульной полиции.

В Украине во время войны усилили контроль за соблюдением ПДД

По его словам, после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину многие водители начали нарушать ПДД, видимо подумав, что во время войны их соблюдать не нужно.

Белошицкий подчеркнул, что полиция при выявлении водителей, которые пренебрегают ПДД, будет проявлять жесткую позицию и привлечет к ответственности всех нарушителей, в соответствии с действующим законодательством.

В Украине во время войны усилили контроль за соблюдением ПДД

Между тем, во многих областях и городах нашей страны во время военного положения самостоятельно усилили контроль за водителями. Так, например, в некоторых областях изымают для нужд ВСУ и Сил территориальной обороны автомобили у пьяных водителей, а также у водителей, которые нарушили комендантский час.

В Днепре изымают автомобили у водителей за агрессивное вождение, за превышение скоростного режима, а также с прямоточным глушителем и с другими выхлопными системами без шумопоглатителя.

Ранее стало известно, что в Украине ограничили ввоз автомобилей на иностранных номерах.


Максимов Віталій, Тудей

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