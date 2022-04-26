В Киеве возобновили работу пяти троллейбусов

Интервал движения составляет 20 минут.

В Киеве возобновили работу пяти троллейбусов
Фото: Київпастранс

В Киеве возобновили работу пяти троллейбусных маршрутов.

Об этом сообщили в КГГА.

Это:

  • от ул. Белицкой до ул. Чернобыльской через ст. м. «Нивки»,

  • №23К от ул. Щусева до Железнодорожного вокзала «Пивденный»,

  • №26 от просп. Свободы в ст. м. «Нивки»,

  • №41 от ул. Тулузы к ст. м. «Святошин»,

  • №50К от ул. Милославская до Дарницкой площади.

Интервал движения составляет 20 минут.

Движение временного автобусного маршрута №50ТР от ул. Милославской до Дарницкой площади прекращается.

Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.

Напомним, в начале апреля в Киеве снова начали ходить маршрутки, частные перевозчики возобновили работу на 11 направлениях.



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