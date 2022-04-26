Под Харьковом оккупанты-мародеры украли у коллекционера раритетные авто: фото

На временно оккупированной территории под Харьковом, россияне украли из гаража коллекционера и вывезли в неизвестном направлении пять раритетных автомобилей.

Об этом в Facebook написал Владимир Логвинов, информирует Апостроф.

В частности оккупанты украли:

  • Газ 12 ЗИМ черного цвета, полная реставрация
  • Газ 13 Чайка черного цвета, полная реставрация
  • Газ 14 Чайка черного цвета, полная реставрация
  • Газ 21 первый выпуск белого цвета, полная реставрация
  • Газ 21 третий выпуск цвет кофе с молоком, идеальное состояние


Лена Руденко, Апостроф

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