2022-04-26
Под Харьковом оккупанты-мародеры украли у коллекционера раритетные авто: фото
На временно оккупированной территории под Харьковом, россияне украли из гаража коллекционера и вывезли в неизвестном направлении пять раритетных автомобилей.
Об этом в Facebook написал Владимир Логвинов, информирует
В частности оккупанты украли:
- Газ 12 ЗИМ черного цвета, полная реставрация
- Газ 13 Чайка черного цвета, полная реставрация
- Газ 14 Чайка черного цвета, полная реставрация
- Газ 21 первый выпуск белого цвета, полная реставрация
- Газ 21 третий выпуск цвет кофе с молоком, идеальное состояние
Лена Руденко, Апостроф