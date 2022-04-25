На Киевщине возводят временные переправы: где уже можно проехать

На Киевщине возводят временные переправы: где уже можно проехать

Всего в Киевской области повреждено или полностью разрушено 37 искусственных сооружений.

В освобожденной от оккупантов Киевской области открыто движение уже 11 временными переправами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

6 переправ открыто в Бучанском районе (возле сел Стоянка, Бузова, Калиновка, Бородянка, Романовка);

3 переправы в Вышгородском районе (Сидоровка, Демидов, Катюжанка);

2 переправы в Броварском районе (Залесье, Баришивка).

Всего в Киевской области повреждено или полностью разрушено 37 искусственных сооружений. Работы по устройству переправ ведутся на еще 15 мостах.

Понтонный мост, уничтоженная техника, Гостомель

Также на Киевщине продолжаются работы по разминированию. На прошлой неделе пиротехники совершили 6 выездов в пригород столицы. Всего именно на разминирование пиротехнические подразделения КАРС выезжали 12 раз, обнаружили более 20 взрывоопасных предметов.

Спасатели отмечают, что посещать места отдыха в лесо-парковых зонах пока рано. К тому же леса запрещено посещать на весь период действия военного положения.

взрывотехник, разминирование, сапер

Специалисты предупреждают, если вы где-то наткнулись на подозрительный предмет, не трогайте его, не пытайтесь разобрать или переместить. И немедленно сообщите об опасной находке в Службу спасения по телефону 101.


Анна Вернигора, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме КадыроваОккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме Кадырова
Сообщение Киев – Житомир: через реку Ирпень открыли временный мостСообщение Киев – Житомир: через реку Ирпень открыли временный мост
General Motors окончательно уходит с роSSийского рынкаGeneral Motors окончательно уходит с роSSийского рынка
Близится массовый дефицит автозапчастей - названы сроки
На Запорожье рухнул украинский Ан-26: что известно на данный моментНа Запорожье рухнул украинский Ан-26: что известно на данный момент
Блок рекламы


Похожие новости
В Дии снова можно пользоваться водительским удостоверением и техпаспортомВ Дии снова можно пользоваться водительским удостоверением и техпаспортом
Из Мариуполя и в Запорожской области сегодня можно эвакуироваться только собственным транспортомИз Мариуполя и в Запорожской области сегодня можно эвакуироваться только собственным транспортом
Черниговщина: по 11 единиц техники строят временные проезды на трассах возле Смолина и КиселевкиЧерниговщина: по 11 единиц техники строят временные проезды на трассах возле Смолина и Киселевки
Сегодня начали строить временные переправы на дороге Киев – Вышгород – Десна – ЧерниговСегодня начали строить временные переправы на дороге Киев – Вышгород – Десна – Чернигов
На трассе Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов в течение недели сделают две временные переправыНа трассе Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов в течение недели сделают две временные переправы
В ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов на Киевщине - министр КубраковВ ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов на Киевщине - министр Кубраков
"Укрзализныця" возобновила продажу билетов на десятки рейсов: куда можно поехать"Укрзализныця" возобновила продажу билетов на десятки рейсов: куда можно поехать
Украинские перевозчики смогут без разрешения транзитом проехать на территорию ЛитвыУкраинские перевозчики смогут без разрешения транзитом проехать на территорию Литвы
В приложении “Дія“ можно будет заказать “права“ с доставкой на домВ приложении “Дія“ можно будет заказать “права“ с доставкой на дом
В “Дії“ теперь можно поделиться техпаспортом на автомобильВ “Дії“ теперь можно поделиться техпаспортом на автомобиль
Последние новости
Подгружаем последние новости