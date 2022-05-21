Пригнать можно, поставить на учет - нет: украинцы столкнулись с серьезной проблемой при ввозе "евроблях"

Владельцы авто на иностранной регистрации в последний месяц массово жалуются на проблемы с постановкой "евроблях" на учет в Украине. Это связано с самими завезенными машинами, у которых фиксируют перебитые и переваренные номера двигателей и кузовов.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.

Украинские сервисные центры МВД не могут зарегистрировать множество машин с Европы, у которых есть подобные дефекты, поэтому владельцы таких машин теряют как авто, так и деньги, которые были потрачены на покупку авто. "Евробляхи" с дефектами везут в отделения полиции, где выясняют обстоятельства дела, информирует Апостроф.

Так, владелица одной из таких машин обратилась в Броварский сервисный центр МВД для первичной регистрации Volkswagen Passat 1999 года выпуска, но эксперты обнаружили, что идентификационные знаки номера кузова не отвечают требованиям завода-производителя для маркировки таких авто.

"Также установлено, что номер кузова этого VOLKSWAGEN был удален кустарным способом и нанесены другие поддельные номера", - говорится в сообщении.

В СЦ МВД рекомендуют водителям быть внимательными при покупке авто за границей.

"Еще раз призываем: будьте осмотрительны при покупке авто, а его регистрацию оставьте специалистам - сервисным центрам МВД", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Ранее мы писали, в Украине с 6 апреля вступил в силу закон о "нулевой растаможке", который освобождает авто на еврономерах при регистрации от НДС, пошлин и акциза, но вскоре его могут отменить. Исключение будет сделано для авто, которые завозятся в Украину для нужд армии, либо территориальной обороны.


Екатерина Глянько, Апостроф

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