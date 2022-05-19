Поставить на учет б/у автомобиль теперь можно в любом ЦПАУ

В Украине теперь зарегистрировать, перерегистрировать или снять с учета б/у автомобиль можно в любом центре предоставления административных услуг. Соответствующее решение приняли на очередном заседании Кабмина, сообщила пресс-служба МВД .

До сих пор такая услуга в нашей стране была доступна только в сервисных центрах МВД .

Что значит такое изменение для обычных автомобилистов? Теперь они могут выбирать, где им удобней воспользоваться вышеуказанной услугой. То есть это полезное нововведение для водителей.

Ранее в любом центре предоставления административных услуг стала доступна возможность регистрации (перерегистрации) новых автомобилей.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину были отменены многие услуги для автомобилистов. Было даже запрещено регистрировать сделки купли-продажи машин.

По мере улучшения ситуации с безопасностью стали отменять ограничения. Так, в конце марта вновь разрешили регистрировать сделки по купли-продажи автомобилей.

Ранее стало известно, что в Украине на время действия военного положения приостановили государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Ожидается, что это поможет ликвидировать дефицит топлива.