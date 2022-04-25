Кольцевая электричка в Киеве: какие изменения будут в графике с 26 апреля

Со вторника, 26 апреля, "Укрзализныця" изменила графики курсирования для кольцевой электрички Киева. Это сделано для удобства пассажиров.

Об этом перевозчик сообщает в Facebook, информирует Апостроф.

Увеличено количество рейсов в утреннее и вечернее время, чтобы дать возможность пассажирам поехать по делам или вернуться домой к началу комендантского часа.

Кроме того, сокращен интервал курсирования электрички до 30 минут в часы наибольшей нагрузки.


Маргарита Лепс, Апостроф

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