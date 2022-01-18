Оргкомитет Олимпиады-2022 отказался продавать билеты на Игры из-за COVID

В свободной продаже билетов не будет.

Оргкомитет Олимпиады-2022 отказался продавать билеты на Игры из-за COVID
Фото: VCG

Оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине принял решение не распространять билеты для зрителей в открытой продаже из-за сложной эпидемической обстановки, сообщает пресс-служба оргкомитета.

В то же время оргкомитет планирует "приглашать группы зрителей" на олимпийские соревнования.

"Учитывая тот факт, что ситуация в области профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остается сложной, с целью защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей для наблюдения за соревнованиями", - говорится в документе.

Приглашенные болельщики должны будут строго соблюдать меры по борьбе с коронавирусом до, во время и после каждого соревнования. О том, как будут распределятся билеты, оргкомитет не сообщает.

Ранее МОК сообщил о том, что билеты на мероприятия Игр в Пекине будут распространяться только среди жителей Китая.

XXIV зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада – с 4 по 13 марта.

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