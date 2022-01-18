Делегация ФИБА прибыла в Украину в рамках кампании Евробаскета-2025

Делегация посетит Киев и Львов.

Делегация ФИБА прибыла в Украину в рамках кампании Евробаскета-2025
Фото: ФБУ

Делегация ФИБА-Европа прибыла в Украину для инспектирования городов, претендующих на получение права принимать матчи Евробаскета-2025, сообщает sport.ua.

Генеральный директор FIBA Europe Properties Моника Пухнер и руководитель отдела соревнований FIBA Europe Любомир Мандич в сопровождении генерального секретаря ФБУ Владимира Драбиковского и игрового директора ФБУ Елены Таргоний во время двухдневного визита проведут ряд встреч с представителями властей страны и городов Львова и Киева.

Накануне члены комиссии ФИБА-Европа встретились с руководством Львовской ОГА и Львовским городским головой Андреем Садовым.

Фото: ФБУ

Также состоялось знакомство с местом строительства мультифункционального сооружения и презентация объекта возле "Арены-Львов".

Фото: ФБУ

Сегодня представители ФИБА проведут встречу с руководством Офиса Президента Украины, Министерства молодежи и спорта, Киевской городской государственной администрации и Федерацией баскетбола Украины.

В ходе этих встреч Украина должна подтвердить гарантию проведения чемпионата Европы 2025 года.

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