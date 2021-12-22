Федерация футбольной истории и статистики представила символическую сборную Европы-2021

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте представила символическую сборную Европы 2021 по своей версии.

Сборная Европы 2021 года по версии IFFHS:

Вратарь - Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия);

Защитники - Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи (оба - "Ювентус", Италия), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия), Сесар Аспиликета ("Челси", Испания);

Полузащитники - Нголо Канте ("Челси", Франция), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Жоржиньо ("Челси", Италия);

Форварды - Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Роберт Левандовски ("Бавария", Польша), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалия).

Кроме того, были определены запасные игроки сборной Европы:

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария", Германия);

Защитники: Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Португалия), Антонио Рюдигер ("Челси", Германия);

Полузащитник: Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалия);

Форварды: Эрлинг Голланд ("Боруссия" Дортмунд, Норвегия), Карим Бензема ("Реал", Франция), Томас Мюллер ("Бавария", Германия).

Тренером символической сборной был избран наставник "Челси" Томас Тухель (Германия).

Ранее IFFHS составлял символическук сборную мира-2021. В ней три смены по сравнению с символической сборной Европы-2021: правым защитником в ней поставлен Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко) вместо Аспиликуэты, левым защитником – Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада) вместо Кьеллини, а в полузащиту вместо Канте было определен Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина).