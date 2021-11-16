Сборная Франции по хоккею устроила демарш во время исполнения белорусского гимна
Команда демонстративно покинула лед.
Сборная Беларуси по хоккею в итоговом матче на международном турнире "Четырех наций" в Словении обыграла команду Франции (6:3) и победила в турнире.
После окончания поединка еще до исполнения гимна в честь победителей главный тренер французской сборной Филипп Бозон просто забрал подопечных со льда, нарушив этим хоккейный этикет и продемонстрировав неуважение к сопернику.
Отмечается, что так сборная Франции отреагировала на многочисленные стычки и трэш-ток между тренерами во время встречи.
"Конечно, это неприятно, но не мне это комментировать. Думаю, есть какие-то инстанции, которые должны обратить на это внимание, будем ждать их реакции", — цитирует наставника сборной Беларуси Константина Кольцова hockey.by.
Отметим, что в параллельном матче Австрия в овертайме победила Словению (2:1).
Турнирное положение команд:
- Беларусь – 8 очков
- Австрия – 5
- Франция – 4
- Словения – 1