Сборная Франции по хоккею устроила демарш во время исполнения белорусского гимна

Команда демонстративно покинула лед.

Сборная Франции по хоккею устроила демарш во время исполнения белорусского гимна
Збірна Білорусі
Фото: hockey.by

Сборная Беларуси по хоккею в итоговом матче на международном турнире "Четырех наций" в Словении обыграла команду Франции (6:3) и победила в турнире.

После окончания поединка еще до исполнения гимна в честь победителей главный тренер французской сборной Филипп Бозон просто забрал подопечных со льда, нарушив этим хоккейный этикет и продемонстрировав неуважение к сопернику.

Отмечается, что так сборная Франции отреагировала на многочисленные стычки и трэш-ток между тренерами во время встречи.

"Конечно, это неприятно, но не мне это комментировать. Думаю, есть какие-то инстанции, которые должны обратить на это внимание, будем ждать их реакции", — цитирует наставника сборной Беларуси Константина Кольцова hockey.by.

Отметим, что в параллельном матче Австрия в овертайме победила Словению (2:1).

Турнирное положение команд:

  1. Беларусь – 8 очков
  2. Австрия – 5
  3. Франция – 4
  4. Словения – 1

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