Экс-министр молодежи и спорта считает, что Украину не успеют отстранить от соревнований Олимпиады-2022

Игорь Жданов надеется на бюрократизм.

Экс-министр молодежи и спорта считает, что Украину не успеют отстранить от соревнований Олимпиады-2022
Ігор Жданов
Фото: sport.bigmir.net

Член совета основателей Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов рассказал, чем грозит Украине обвинение в организации тестирования спортсменов с предварительным уведомлением.

"Сообщение спортсменам о взятии проб – это очень грубое нарушение. Оно будет иметь серьезные последствия для Украины.

Если начнется процесс признания соответствия Украины статусу антидопингового законодательства, возможно отстранение наших спортсменов от участия в международных соревнованиях», – цитирует Жданова xsport.ua.

При этом экс-министр сомневается, что Украину успеют отстранить до зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

"Думаю, не успеют. Это очень сложный процесс. Ближайшее заседание Совета учредителей WADA, где может быть принято решение, состоится 24 ноября в Париже".

Повестка дня еще не утверждена, но думаю, там будет представлена информация об этом расследовании. И какое-то решение наверняка примут", - убежден экс-министр.

"Сначала будут решать, начинать ли сам процесс признания статуса соответствия Украины антидопинговому кодексу. А отстранение от соревнований – это не менее полугода, может, больше", - заявил Жданов.

В то же время, член совета учредителей WADA убежден, что расследование ударит по имиджу Украины.

Понятно, что ничего хорошего мы не получили. Это негативная вещь, которая будет использоваться против Украины. Особенно со стороны страны-агрессора.

Там будут говорить, мол, что вы к нам прицепились, когда у вашего партнера и друга такие же проблемы.

Этот скандал болезненно бьет не только по спортивной, но и по международной репутации Украины", - подытожил Жданов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что сборную Украины могут не допустить к Олимпийским играм-2022 в Пекине из-за допингового скандала.

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