Греция передала Китаю огонь зимних Олимпийских игр 2022 года

Торжественная церемония транслировалась вживую.

Греция передала Китаю огонь зимних Олимпийских игр 2022 года
Фото: unn.com.ua

Огонь XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине передан организаторам на торжественной церемонии, прошедшей в Афинах.

На мероприятии, которое состоялось в историческом стадионе "Панатинаикос", присутствовали президент Греции Екатерина Сакелларопулу, глава НОК Греции Спирос Капралос, заместитель главы оргкомитета Пекин-2022 Юй Цзайцин и другие официальные лица.

Огонь, зажженный накануне в Древней Олимпии, на стадион внесла факелоносец - греческая лыжница Параскевы Ладопулу, которая в следующем году примет участие в зимней Олимпиаде.

Был зажжен алтарь олимпийского огня.

Капралос получил олимпийский огонь от греческой актрисы Ксанти Георгиу, исполнившей роль верховной жрицы. Затем огонь передали Цзайцину. После церемонии он будет отправлен чартерным рейсом в Пекин.

Добавим, что перед церемонией передачи огня в районе стадиона "Панатинаикос" было усилено присутствие полиции.

Хотя церемония проводилась без присутствия публики, представители СМИ и других официальных лиц были подвергнуты осмотру багажа и пропущенные через магнитное оборудование безопасности.

Церемония прошла без происшествий.

Отметим, организация "Нет Пекина-2022" призвала спонсоров отказаться от участия в Играх и попросила спортсменов рассмотреть вопрос о бойкоте зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Напомним, в мире обеспокоены нарушением прав человека в Китае, в том числе уйгуров и жителей Гонконга.

Накануне на церемонии зажжения огня немногочисленная группа протестующих с тибетским флагом и транспарантами с надписью "Нет геноциду" попыталась сорвать мероприятие.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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