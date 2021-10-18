Во время матча чемпионата Словакии прямо на поле фаны устроили массовое побоище

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В 11-м туре словацкой Фортуна лиги в Трнаве состоялся матч двух лидеров первенства - "Спартака" и братиславского "Слована".

Матч был прерван на 15-й минуте при счете 0:0.

Фанаты хозяев выбежали на поле и направились к гостевому сектору. Одновременно болельщики "Слована" отправились навстречу своим оппонентам. Произошла не гостеприимная встреча.

Драка в результате завершилась массовым побоищем, в котором также участвовала полиция.