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2021-10-18
Во время матча чемпионата Словакии прямо на поле фаны устроили массовое побоище
Матч "Спартака" и "Слована" остался незавершенным.
Фото: скриншот
В 11-м туре словацкой Фортуна лиги в Трнаве состоялся матч двух лидеров первенства - "Спартака" и братиславского "Слована".
Матч был прерван на 15-й минуте при счете 0:0.
Фанаты хозяев выбежали на поле и направились к гостевому сектору. Одновременно болельщики "Слована" отправились навстречу своим оппонентам. Произошла не гостеприимная встреча.
Драка в результате завершилась массовым побоищем, в котором также участвовала полиция.