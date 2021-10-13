Сборная Украины в матче против Боснии побила собственный антирекорд

Наша команда пропустила в 10-м матче подряд.

В матче квалификации Чемпионата мира-2022 с Боснией (1:1) сборная Украины продлила свою серию с пропущенными голами до 10 игр. Тем самым наша команда побила личный антирекорд 10-летней давности, сообщает sport.ua.

В последний раз украинцы оставались "сухими" 7 июня 2021 года, когда дома в товарищеской встрече разгромили Кипр со счетом 4:0.

Серия продолжается с 13 июня, когда наша национальная команда проиграла матч Евро-2020 Нидерландам - 2:3.

Добавим, что мяч, забитый защитником боснийцев Анеля Ахмедходжичем, стал 100-м, пропущенным сборной Украины на своем поле. При этом 45 голов приходятся на товарищеские игры, 27 - на матчи чемпионата Европы, 24 - ЧМ, 3 - на Лигу наций и 1 - на международный турнир.