Катар стал ближе: Украина одержала первую победу в отборочном турнире ЧМ-2022

Была обыграна Финляндия.

Катар стал ближе: Украина одержала первую победу в отборочном турнире ЧМ-2022
Сборная Украины
Фото: УАФ

В Хельсинки на "Олимпийском" в рамках 6-го тура европейского отборочного турнира на Чемпионат мира-2022 состоялся матч между сборными Финляндии и Украины.

Победу одержали гости - 2: 1.

Все основные события произошли в первом тайме.

Счет открыл уже на 5-й минуте Андрей Ярмоленко.

На 30-й минуте коллега Ярмоленко по Английской премьер-лиге форвард "Норвича" Пукки счет сравнял.

Однако равновесие продержалось всего 5 минут. Роман Яремчук точным ударом, как оказалось, принес сборной Украины первую победу в этом отборочном цикле.

В еще одном матче группы D команда Боснии и Герцеговины получила выездную победу над Казахстаном - 2: 0.

Подопечные Александра Петракова сохранили второе место, отставая от лидеров французов на 4 очка.

Боснийцы в двух очках от украинцев при одной игре в запасе.

12 октября во Львове пройдет очная дуэль сборных Украины и Боснии и Герцеговины. Именно боснийцы вырисовываются основными соперниками украинцев в борьбе за второе место в группе, которое позволит продолжить борьбу за поездку в Катар.

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