Французский бегун умер во время марафона в Сахаре

Французский бегун умер во время второго этапа шестидневного марафона в пустыне Сахара, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу соревнований. Ему было 50 лет.

Причиной смерти стала остановка сердца. Отмечают, что медики делали все возможное, но спасти бегуна не удалось. Из уважения к семье атлета его имя не обнародуют.

Сахарский марафон - шестидневный сверхмарафон, который проводится ежегодно в пустыне Сахара с 1986 года. Его дистанция составляет около 250 км. Марафон был организован французским промоутером Патриком Бауэром.