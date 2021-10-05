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2021-10-05
Французский бегун умер во время марафона в Сахаре
Сердце не выдержало нагрузок.
в пустыне Сахара
Фото: предоставлено Артемием Суриным
Французский бегун умер во время второго этапа шестидневного марафона в пустыне Сахара, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу соревнований. Ему было 50 лет.
Причиной смерти стала остановка сердца. Отмечают, что медики делали все возможное, но спасти бегуна не удалось. Из уважения к семье атлета его имя не обнародуют.
Сахарский марафон - шестидневный сверхмарафон, который проводится ежегодно в пустыне Сахара с 1986 года. Его дистанция составляет около 250 км. Марафон был организован французским промоутером Патриком Бауэром.