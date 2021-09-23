Трубина признано лучшим голкипером прошлого сезона УПЛ

Награду вратарь получил перед матчем за Суперкубок.

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин признан лучшим вратарем сезона-20/21 в УПЛ.

Об этом было объявлено перед стартом матча за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер" (0:3).

Награду вратарь сборной Украины получил из рук и. о. главного тренера национальной команды Александра Петракова.

Фото: ФК "Шахтар"

В прошлом розыгрыше чемпионата страны 20-летний игрок провел 21 матч. 10 из них отстоял "на ноль".

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