Агент Реброва встал на его пути возглавить сборную Украины

Украинский специалист Сергей Ребров и его нынешний работодатель - самый титулованный клуб ОАЭ "Аль-Айн" в ближайшее время проведут финальные переговоры о досрочном расторжении контракта, сообщает sportarena.com/uk.

Стороны пока не пришли к согласию из-за комиссионных, которые получили агенты и теперь не намерены возвращать. Ни о каких отступных речь не идет. Напомним, что Ребров возглавил клуб из ОАЭ в июне.

Ребров - главный кандидат на пост главного тренера сборной Украины. УАФ пока не спешит с представлением нового наставника национальной команды и предоставила специалисту больше времени для того, чтобы он договорился с Аль-Айном.

Ожидается, что имя нового главного тренера сборной Украины будет объявлено 17 августа.

Сборная Украины осталась без главного тренера после того, как Андрей Шевченко не стал продлевать контракт с УАФ. Специалист работал с главной командой страны с 2016 года.

Ближайший матч сборная Украины проведет 1 сентября, когда сыграет с Казахстаном в квалификации на Чемпионат мира-2022. В трех стартовых матчах отбора сине-желтые набрали 3 очка.