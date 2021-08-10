Олимпийский чемпион и народный депутат Беленюк вступился за Магучих, которая подверглась травле

Ярослава принесла Украине бронзовую медаль.

Фото: скриншот Жан Беленюк

Олимпийский чемпион Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе Жан Беленюк поддержал легкоатлетку Ярославу Магучих, которая подверглась острой критике из-за совместных снимков с роSSийской соперницей Марией Ласицкене.

"Во-первых, ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины, и она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребенка, которой 19 лет, я против этого", - заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" в прямом эфире телеканала НАШ.

"Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были проводить определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что проблема именно в этом заключается", - отметил Беленюк.

Также он добавил, что поддерживает Магучих, как и каждого спортсмена.

Фото: news.depo.ua Ярослава Магучих и Мария Ласицкене

"Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером, и ты находишься в состоянии эйфории, она искренне обняла свою конкурентку, с которой они соревновались", - сказал заслуженный мастер спорта.

На Олимпиаде-2020 в Токио Ласицкене выиграла "золото" в прыжках в высоту, а Магучих - "бронзу".