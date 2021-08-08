Олимпийские игры-2020 в Токио завершились Париж перехватил эстафету

Олимпийский флаг передали руководительницы французской столицы.

Фото: EРА/UPG Передача олимпийского флага Франции

В Токио в воскресенье, 8 августа, завершились Олимпийские игры-2020.

Как пишет Немецкая волна, после яркой церемонии закрытия в 22:07 по местному времени президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил игры закрытыми.

Это были "игры надежды, солидарности и мира. В эти тяжелые времена вы дарите миру самый дорогой подарок - надежду. Впервые с начала пандемии весь мир собрался вместе", - сказал Бах в заключительной речи. Впоследствии потушили олимпийский огонь.

Как и во время церемонии открытия, возле стадиона на мирный протест собралась небольшая группа людей.

Олимпийский флаг передали городскому голове Парижа Анн Идальго, поскольку следующие Олимпийские игры пройдут в 2024 году во французской столице.

Фото: EРА/UPG Парижане следят за передачей флага Олимпиады

Отметим, Олимпиада в Токио состоялась с соблюдением жестких карантинных мероприятий. На трибунах не было зрителей, а спортсменам запрещали выходить в город.

Фото: EРА/UPG

Фото: EРА/UPG

Напомним, Украину на Олимпиаде представляли 153 олимпийца в 25 видах спорта и 30 дисциплинах, наши спортсмены завоевали 19 медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, и в итоге наша сборная заняла сорок четвёртое место в медальном зачете.

Больше всего золотых медалей в США - 39, второе место у Китая - 38, а третье у японцев - хозяев Олимпиады - 27.