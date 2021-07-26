13-летняя японка стала чемпионкой Олимпийских игр

Средний возраст призеров в скейтбординге - 14 лет и 191 день.

Японская спортсменка Момидзи Нисия в возрасте 13 лет и 330 дней стала чемпионкой Олимпийских игр, выиграв соревнования по скейтбордингу в дисциплине "стрит".

Как сообщает BBC, она опередила Раиссу Лил из Бразилии , которой также 13 лет, и еще одну 16-летнюю японку Фуну Накаяму. Средний возраст подиума - всего 14 лет и 191 день, что является рекордом Олимпийских игр.

Women’s Olympic #skateboarding street podium:



?? Nishiya Momiji: 13 years old

?? Rayssa Leal: 13 years old

?? Nakayama Funa: 16 years old



? — Olympics (@Olympics) July 26, 2021

Несмотря на свой возраст, Нисия и не стала самой молодой олимпийской чемпионкой. Это звание сохраняется за американкой Марджори Гестринг, которая в 1936 году выиграла соревнования по прыжкам в воду на Олимпиаде в Берлине в возрасте 13 лет 267 дней.

Впрочем, ее рекорд еще может быть побит. 4 августа в соревнованиях по скейтбордингу будут участвовать британка Скай Браун (13 лет и 28 дней) и японка Кокона Хираки (12 лет и 343 дня).

Скейтбординг стал одним из четырех новых видов спорта, добавленных в программу Олимпиады. Кроме него в программу вошли каратэ, серфинг и скалолазание.