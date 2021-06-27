Во время львовского полумарафона умер 23-летний бегун (обновлено)

Парень не добежал до финиша 200 метров.

Во время преодоления одной из дистанций Львовского полумарафон-2021 умер 23-летний бегун.

Об этом сообщили во Львовском горсовете.

"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Соболезнования родным и близким", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый в соцсети Facebook.

Подробнее о летальном исходе сообщат позже.

Обновление 12:36. Организаторы полумарафон объявили о прекращении соревнований, сообщил zaxid.net.

По предварительным данным, погибший бегун не был любителем - он уже неоднократно участвовал в подобных соревнованиях в других городах.

Во время сегодняшнего полумарафон на 21 км он показывал очень хороший результат и очевидно пытался установить рекорд.

Напомним, в октябре 2020 года участник марафона Avantazh Kharkiv International Marathon Евгений Колеров потерял сознание на дистанции и умер.

В октябре 2017 года в Киеве во время забега на марафоне умер директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта.