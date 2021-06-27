Во время львовского полумарафона умер 23-летний бегун (обновлено)

Парень не добежал до финиша 200 метров.

Во время преодоления одной из дистанций Львовского полумарафон-2021 умер 23-летний бегун.

Об этом сообщили во Львовском горсовете.

"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Соболезнования родным и близким", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый в соцсети Facebook.

Подробнее о летальном исходе сообщат позже.

Обновление 12:36. Организаторы полумарафон объявили о прекращении соревнований, сообщил zaxid.net.

По предварительным данным, погибший бегун не был любителем - он уже неоднократно участвовал в подобных соревнованиях в других городах.

Во время сегодняшнего полумарафон на 21 км он показывал очень хороший результат и очевидно пытался установить рекорд.

Напомним, в октябре 2020 года участник марафона Avantazh Kharkiv International Marathon Евгений Колеров потерял сознание на дистанции и умер.

В октябре 2017 года в Киеве во время забега на марафоне умер директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта.

В апреле 2015 года в Киеве погиб участник международного полумарафона (21 км) "Бег за Украину".



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках
Ломаченко и Накатани провели дуэль взглядовЛомаченко и Накатани провели дуэль взглядов
"Барселона" нашла оригинальный способ обойти финансовый fair play"Барселона" нашла оригинальный способ обойти финансовый fair play
УЕФА не будет на пресс-конференциях ставить бутылки Heineken перед игроками-мусульманами. ФутболУЕФА не будет на пресс-конференциях ставить бутылки Heineken перед игроками-мусульманами. Футбол
Сегодня определится судьба сборной Украины на Евро-2020Сегодня определится судьба сборной Украины на Евро-2020
Блок рекламы


Похожие новости
Американцы не допустили бегунью-трансгендера к олимпийскому отборуАмериканцы не допустили бегунью-трансгендера к олимпийскому отбору
Умер бывший футболист "Динамо" и "Карпат" ДуманскийУмер бывший футболист "Динамо" и "Карпат" Думанский
Ярмоленко против Роналду и Погба: Андрей поставил спонсорские напитки в кадр во время пресс-конференции
Медики на поле реанимировали игрока сборной Дании, который потерял сознание во время матча Евро-2020. ФутболМедики на поле реанимировали игрока сборной Дании, который потерял сознание во время матча Евро-2020. Футбол
Игрок турецкого футбольного клуба выпал со второго этажа автобуса во время парада по улицам городаИгрок турецкого футбольного клуба выпал со второго этажа автобуса во время парада по улицам города
В Китае из-за ледяного дождя и сильного ветра погиб 21 бегунВ Китае из-за ледяного дождя и сильного ветра погиб 21 бегун
Во время "Джиро д\'Италия" автомобиль сбил велогонщикаВо время "Джиро д\'Италия" автомобиль сбил велогонщика
Скандал в матче за мировую шашечную корону: роSSийский флаг сняли со стола роSSийской чемпионки во время партииСкандал в матче за мировую шашечную корону: роSSийский флаг сняли со стола роSSийской чемпионки во время партии
Боксер умер после боя на молодежном чемпионате мира
Стало известно, что кричал Луческу ультрас "Динамо" во время конфликта с нимиСтало известно, что кричал Луческу ультрас "Динамо" во время конфликта с ними
Последние новости
Подгружаем последние новости