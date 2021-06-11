Исполком Украинской ассоциации футбола единогласно утвердил лозунги "Слава Украине! Героям слава!" как официальные символы

Также утверждена как футбольный символ карта Украины с трезубцем.

Фото: Андрей Павелко Facebook

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола единогласно поддержал предложение президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко относительно утверждения официальными символами карты с государственными границами и трезубцем в центре.

Павелко в Facebook сообщил, что "за" проголосовали 45 членов УАФ.

"Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов", - написал Павелко.

Он добавил, что ФФУ имеет честь оберегать этот футбольный код и наполнять новой силой единения.

Напомним, что 6 июня сборная Украины по футболу представила форму, в которой будет выступать на Евро-2020. На футболках изображена карта Украины с Крымом и надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".

7 июня УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине".