CIES подсчитал, сколько украинских футболистов выступает за рубежом

Можно составить с десяток команд.

CIES подсчитал, сколько украинских футболистов выступает за рубежом
Фото: cies.ch

Авторитетный Международный центр спортивных исследований (CIES) представил очередной месячный отчет, в котором, в частности, рассмотрены вопросы количества легионеров, выступающих в национальных ассоциациях.

Согласно этому отчету, в сезоне-2020/21 в различных зарубежных лигах всего мира выступают 202 украинца.

Ведущие футболисты-легионеры из нашей страны выступают в Англии, Италии, Бельгии, Венгрии и Турции.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский вошел в историю "Аталанты".

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