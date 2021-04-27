Формула-1 официально вводит спринтерские гонки в этом сезоне

Дата первого этапа со спринтом пока не названа.

Накануне на заседании Комиссии Формулы-1 были единогласно одобрены планы проведения трех спринтерских квалификационных гонок в 2021 году, сообщает formula1.com.

Две из них пройдут на европейских этапах и одна - за пределами Европы. Конкретные этапы Ф-1 назовет позже.

Изменения формата квалификации нацелены на повышение остроты борьбы на трассах, и это станет новым способом привлечь внимание болельщиков. Также это позволит командам и гонщикам по-настоящему проявить себя; все получат дополнительный шанс улучшить свою стартовую позицию перед воскресным Гран-при.

В пятницу после первой тренировки пройдет квалификация, которая определит стартовое поле субботней квалификационной спринтерской гонки. Результаты 100-километровой гонки с двумя комплектами шин на каждого гонщика по выбору команды определят порядок старта в воскресенье.

Победитель и два призера квалификационной гонки получат дополнительные баллы по схеме "3-2-1".

? No compulsory pit stops

? DRS in action

? 100km of pure sprint action

? Points to top three: 3-2-1



We can’t wait! ? #F1 pic.twitter.com/bcuvG07kJN — Formula 1 (@F1) April 26, 2021

"При обсуждении спринт-квалификаций нужно помнить, что наша главная цель - это расширить гоночный уикенд. Мы не намерены как-то влиять на главную гонку . Гран-при остается центральной частью уикенда.

Мы хотим дать болельщикам возможность постоянной вовлеченности в события в течение гоночного уикенда", - заявил спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.

Фото: F1News Росс Браун

"Воскресное гран-при - это фантастическое событие, и мы не хотим посягать на него, но мы хотим повысить для болельщиков интерес, чтобы они были больше вовлечены в течение пятницы и субботы.

Мы хотим посмотреть на реакцию болельщиков - понравится ли им формат короткого заезда, как он будет работать в сочетании с главной гонкой. Нам кажется, что может получиться очень интересно", - отметил функционер.