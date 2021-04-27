Формула-1 официально вводит спринтерские гонки в этом сезоне
Дата первого этапа со спринтом пока не названа.
Гран-При Бахрейна
Фото: Skysports.com
Накануне на заседании Комиссии Формулы-1 были единогласно одобрены планы проведения трех спринтерских квалификационных гонок в 2021 году, сообщает formula1.com.
Две из них пройдут на европейских этапах и одна - за пределами Европы. Конкретные этапы Ф-1 назовет позже.
Изменения формата квалификации нацелены на повышение остроты борьбы на трассах, и это станет новым способом привлечь внимание болельщиков. Также это позволит командам и гонщикам по-настоящему проявить себя; все получат дополнительный шанс улучшить свою стартовую позицию перед воскресным Гран-при.
В пятницу после первой тренировки пройдет квалификация, которая определит стартовое поле субботней квалификационной спринтерской гонки. Результаты 100-километровой гонки с двумя комплектами шин на каждого гонщика по выбору команды определят порядок старта в воскресенье.
Победитель и два призера квалификационной гонки получат дополнительные баллы по схеме "3-2-1".
? No compulsory pit stops ? DRS in action ? 100km of pure sprint action ? Points to top three: 3-2-1
"При обсуждении спринт-квалификаций нужно помнить, что наша главная цель - это расширить гоночный уикенд. Мы не намерены как-то влиять на главную гонку. Гран-при остается центральной частью уикенда.
Мы хотим дать болельщикам возможность постоянной вовлеченности в события в течение гоночного уикенда", - заявил спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.
Фото: F1News
Росс Браун
"Воскресное гран-при - это фантастическое событие, и мы не хотим посягать на него, но мы хотим повысить для болельщиков интерес, чтобы они были больше вовлечены в течение пятницы и субботы.
Мы хотим посмотреть на реакцию болельщиков - понравится ли им формат короткого заезда, как он будет работать в сочетании с главной гонкой. Нам кажется, что может получиться очень интересно", - отметил функционер.