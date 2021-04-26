Луческу установил рекорд Украинской премьер-лиги

Накануне "Динамо" в рамках 23-го тура Украинской премьер-лиги разгромило "Ингулец" (5:0) и в шестнадцатый раз в своей истории стало чемпионом страны.

Отметим, что главный тренер киевлян Мирча Луческу в первый же год работы в "Динамо" привел клуб к золотым медалям.

Для 75-летнего румынского специалиста это уже 9-е чемпионство в Украине. Восемь раз Луческу приводил к "золоту" "Шахтер".

Таким образом, Луческу стал первым наставником, который выиграл золотые медали в УПЛ с двумя разными командами.

В свою очередь, его бывший клуб "Шахтер" впервые за последние 14 лет в сезоне не выиграл ни одного трофея. Перед началом кампании 2020/21 "горняки" проиграли "Динамо" матч за Суперкубок (1:3). А в Кубке Украины вылетели на стадии 1/4 финала, уступив "Агробизнесу".