Луческу установил рекорд Украинской премьер-лиги

Румынский специалист привел "Динамо" к чемпионству.

Луческу установил рекорд Украинской премьер-лиги
Мірча Луческу
Фото: ФК "Динамо"

Накануне "Динамо" в рамках 23-го тура Украинской премьер-лиги разгромило "Ингулец" (5:0) и в шестнадцатый раз в своей истории стало чемпионом страны.

Отметим, что главный тренер киевлян Мирча Луческу в первый же год работы в "Динамо" привел клуб к золотым медалям.

Для 75-летнего румынского специалиста это уже 9-е чемпионство в Украине. Восемь раз Луческу приводил к "золоту" "Шахтер".

Таким образом, Луческу стал первым наставником, который выиграл золотые медали в УПЛ с двумя разными командами.

В свою очередь, его бывший клуб "Шахтер" впервые за последние 14 лет в сезоне не выиграл ни одного трофея. Перед началом кампании 2020/21 "горняки" проиграли "Динамо" матч за Суперкубок (1:3). А в Кубке Украины вылетели на стадии 1/4 финала, уступив "Агробизнесу".

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