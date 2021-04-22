Украинские борцы вольного стиля заняли второе общекомандное место на Чемпионате Европы

В активе сборной Украины - 4 медали.

 

Александр Хоцяновский
Фото: isport.ua
Александр Хоцяновский

 

На Чемпионате Европы по борьбе, проходящем в Варшаве, украинские борцы вольного стиля завоевали 4 медали.

В категории до 61 кг украинец Андрей Джелепов занял второе место, проиграв финальную схватку Абасгаджи Магомедову из РоSSии.

Как сообщали ранее, бронзовые медали завоевали Камиль Керимов (до 57 кг) и Игорь Клименко (До 70 кг). Такую же медаль завоевал и Александр Хоцяновский (до 125 кг).

Таким образом, в вольной борьбе Украина по набранным очкам по результатам всех выступлений борцов стала второй, уступив лишь РоSSии.

 

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