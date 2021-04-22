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2021-04-22
Украинские борцы вольного стиля заняли второе общекомандное место на Чемпионате Европы
В активе сборной Украины - 4 медали.
Фото: isport.ua
Александр Хоцяновский
На Чемпионате Европы по борьбе, проходящем в Варшаве, украинские борцы вольного стиля завоевали 4 медали.
В категории до 61 кг украинец Андрей Джелепов занял второе место, проиграв финальную схватку Абасгаджи Магомедову из РоSSии.
Как сообщали ранее, бронзовые медали завоевали Камиль Керимов (до 57 кг) и Игорь Клименко (До 70 кг). Такую же медаль завоевал и Александр Хоцяновский (до 125 кг).
Таким образом, в вольной борьбе Украина по набранным очкам по результатам всех выступлений борцов стала второй, уступив лишь РоSSии.