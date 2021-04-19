Руководство "Баварии" выступило с критикой публичного заявления Флика о намерении покинуть команду в конце сезона

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Руководство "Баварии" не одобрило публичного заявления главного тренера Ханса-Дитера Флика о том, что по окончании сезона он покинет мюнхенский клуб.

"Главный тренер "Баварии" Ханси Флик заявил о своем желании расторгнуть контракт, который действует до июня 2023 года, в конце текущего сезона. Флик проинформировал исполнительный совет "Баварии" об этом желании на прошлой неделе", - говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

"Флик и "Бавария" договорились сосредоточить внимание на предстоящих матчах против "Байера" (20 апреля) и "Майнца" (24 апреля), чтобы не нарушить концентрацию клуба на этих важных поединках.

"Бавария" не одобряет односторонних заявлений Флика и продолжит переговоры после матча в Майнце, как было согласовано", - уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что Флик является главным кандидатом на пост тренера сборной Германии.