Руководство "Баварии" выступило с критикой публичного заявления Флика о намерении покинуть команду в конце сезона

Боссы мюнхенского клуба недовольны вынесенной на публику информацией.

Фото: forbes

Руководство "Баварии" не одобрило публичного заявления главного тренера Ханса-Дитера Флика о том, что по окончании сезона он покинет мюнхенский клуб.

"Главный тренер "Баварии" Ханси Флик заявил о своем желании расторгнуть контракт, который действует до июня 2023 года, в конце текущего сезона. Флик проинформировал исполнительный совет "Баварии" об этом желании на прошлой неделе", - говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

"Флик и "Бавария" договорились сосредоточить внимание на предстоящих матчах против "Байера" (20 апреля) и "Майнца" (24 апреля), чтобы не нарушить концентрацию клуба на этих важных поединках.

"Бавария" не одобряет односторонних заявлений Флика и продолжит переговоры после матча в Майнце, как было согласовано", - уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что Флик является главным кандидатом на пост тренера сборной Германии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китай забывает о коронавирусе: в Поднебесной провели марафон с 12 тысячами участниковКитай забывает о коронавирусе: в Поднебесной провели марафон с 12 тысячами участников
Украинские теннисистки повели 2:0 в Кубке Билли Джин Кинг в противостоянии с японкамиУкраинские теннисистки повели 2:0 в Кубке Билли Джин Кинг в противостоянии с японками
В Украине начали прививать участников Олимпийских игрВ Украине начали прививать участников Олимпийских игр
В первый день продажи акций футбольный клуб "Верес" получил заявок на 36 млнВ первый день продажи акций футбольный клуб "Верес" получил заявок на 36 млн
РУСАДА дисквалифицировала регбиста сборной Украины на три года за допингРУСАДА дисквалифицировала регбиста сборной Украины на три года за допинг
Блок рекламы


Похожие новости
Главный тренер "Баварии" попросил руководство разорвать с ним контракт. ФутболГлавный тренер "Баварии" попросил руководство разорвать с ним контракт. Футбол
Экс-наставник "Шахтера" покинет "Рому" в конце сезона, - СМИЭкс-наставник "Шахтера" покинет "Рому" в конце сезона, - СМИ
Украинка во второй раз подряд признана MVP сезона женской баскетбольной ЕвролигиУкраинка во второй раз подряд признана MVP сезона женской баскетбольной Евролиги
Руководство клуба Высшей лиги Беларуси сослало футболистов в колхоз после неудачного стартаРуководство клуба Высшей лиги Беларуси сослало футболистов в колхоз после неудачного старта
Тернополь присвоил городскому стадиону имя командующего УПА ШухевичаТернополь присвоил городскому стадиону имя командующего УПА Шухевича
Украинец попал в Команду недели Лиги Европы по версии УЕФАУкраинец попал в Команду недели Лиги Европы по версии УЕФА
В первой же гонке сезона NASCAR состоялась грандиозная авария с участием 16 автомобилейВ первой же гонке сезона NASCAR состоялась грандиозная авария с участием 16 автомобилей
Селезнев исключен из заявки "Колоса" на вторую половину сезонаСелезнев исключен из заявки "Колоса" на вторую половину сезона
На чемпионатах мира по конькобежному спорту вместо гимна РоSSии будет звучать "Первый концерт" ЧайковскогоНа чемпионатах мира по конькобежному спорту вместо гимна РоSSии будет звучать "Первый концерт" Чайковского
УЕФА объявила команду 2020 года. ФутболУЕФА объявила команду 2020 года. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости