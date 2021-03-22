Новостей.COM ⇒
2021-03-22
В чемпионате Франции забит гол, который войдет в номинацию на премию имени Пушкаша
Когда расстояние не помеха.
Арман Лорьянте
Фото: fclweb.fr
В 30-м туре французской Лиги 1 произошла битва не только лидеров чемпионата "Лилля" и ПСЖ (2:4), но и аутсайдеров "Нанта" и "Лорьяна" (1:1).
Уже на 2-й минуте хозяева открыли счет - 1:0. И этот результат продержался до 87-й минуты, когда фаны стали свидетелями потрясающего удара со штрафного Армана Лорьянте.
Мяч был установлен метрах в 40 от ворот, однако это не смутило 22-летнего дебютанта молодежной сборной Франции.
Его удар был как силен, так и точен - 1:1.
Несомненно, гол Лорьяна будет претендовать на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша как самый красивый гол года.
? "?? ??? ?? ????-???" sign?— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats)
@ArmandLaurientex @FCLorient! ? pic.twitter.com/TZyFGOYFl2 March 22, 2021