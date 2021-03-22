В чемпионате Франции забит гол, который войдет в номинацию на премию имени Пушкаша

Когда расстояние не помеха.

В 30-м туре французской Лиги 1 произошла битва не только лидеров чемпионата "Лилля" и ПСЖ (2:4), но и аутсайдеров "Нанта" и "Лорьяна" (1:1).

Уже на 2-й минуте хозяева открыли счет - 1:0. И этот результат продержался до 87-й минуты, когда фаны стали свидетелями потрясающего удара со штрафного Армана Лорьянте.

Мяч был установлен метрах в 40 от ворот, однако это не смутило 22-летнего дебютанта молодежной сборной Франции.

Его удар был как силен, так и точен - 1:1.

Несомненно, гол Лорьяна будет претендовать на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша как самый красивый гол года.