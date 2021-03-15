Лукашенко выиграл биатлонную гонку благодаря сопернику, который четыре раза упал на финише

Победитель "Минской лыжни-2021" был известен еще до старта.

Лукашенко выиграл биатлонную гонку благодаря сопернику, который четыре раза упал на финише
"Сенсаційний" переможець гонки
Фото: sputnik.by

Накануне в Беларуси состоялся республиканский зимний спортивный праздник "Минская лыжня-2021", в котором принял участие и президент страны Александр Лукашенко.

Команда Лукашенко победила в биатлонной эстафете 4х2 километра, а главный соперник несколько раз якобы случайно упал перед финишем.

В гонке приняли участие команды Администрации президента, аппарата Совмина, Управления делами президента, Нацсобрания, облисполкомов и другие госструктуры.

"Побеждать всегда трудно, тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Но людям хорошо. Такова моя судьба. Моя задача - делать людям хорошо", - заявил Лукашенко после финиша.

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